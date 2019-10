Aktien von Facebook sind in der Spitze seit Anfang dieses Jahres über 60 Prozent gestiegen und haben bei 208,66 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Damit wird die Handelsspanne zwischen 113,50 und 218,62 US-Dollar aus 2018 aber auch unmittelbar fortgesetzt, die Aktie bewegt sich derzeit im mittleren Kursbereich. Hoffnungen auf eine baldige Fortsetzung der seit Dezember bestehenden Aufwärtsbewegung keimt jedoch wegen einer sehr markanten charttechnischen Formation auf. Seit August dieses Jahres basteln Investoren offenbar an einer inversen SKS-Formation knapp oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts, deren Nackenlinie bei grob 193,00 US-Dollar verläuft. Heute gelang es zwar noch nicht über dieses Niveau zu springen, dieses Szenario könnte sich aber für die nächsten Tage einstellen und der Facebook-Aktie weiteren Auftrieb bescheren.

Inverse SKS-Formation im Fokus

Sobald das Wertpapier von Facebook oberhalb von 193,10 US-Dollar auf Tagesschlussbasis notiert, sind direkte Kursgewinne zunächst an glatt 200,00 US-Dollar vorstellbar, darüber an die Jahreshochs von 208,66 US-Dollar. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte darüber hinaus sogar Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs aus 2018 bei 218,62 US-Dollar freisetzen. Für jeden dieser Teilabschnitte können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA4Y8X etwas näher ansehen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 180,50 US-Dollar bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Triggermarke und Nackenlinie aber noch nicht übersteigen. Abgaben darunter würden mit einem Kursrutsch auf rund 170,00 US-Dollar einhergehen, darunter müsste noch einmal die markante Unterstützungszone um 160,00 US-Dollar als Support zum Zuge kommen.