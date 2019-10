Ein wichtiger Teilerfolg ist der Royal Dutch Shell-Aktie in den letzten Tagen gelungen, denn nach dem erfolgreichen Anstieg über die 50-Tagelinie konnte auch der steilere Abwärtstrend seit Ende Juli gebrochen werden. In der Zwischenzeit sind die Käufer bis an den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 1. Juli vorgestoßen.

Er stellt das nächste Hindernis dar, das von den Käufern nun überwunden ... Weiterlesen