Volkswagen ist grundsätzlich ein konjunktursensitives Investment und steht den großen Herausforderungen der Branche gegenüber – die Automobilaktien gehören auf KGV-Basis zu den günstigsten Titeln im DAX.

Geht es nach den Analysten der Société Générale, dann handeln Volkswagen Vz. (DE0007664039) in spätestens einem Jahr auf 200 Euro – so das 12-Monats-Kursziel der französischen Bank. Sie stützen sich dabei unter anderem auf einen Beitrag der Süddeutschen Zeitung vom 11. Oktober, in denen CEO Herbert Diess die künftige Markenstrategie skizzierte. Diese sieht eine stärkere Fokussierung auf die Marken Volkswagen, Audi und Porsche und die Vermeidung von Kannibalisierung etwa durch Skoda vor. SZ und Bloomberg berichteten zudem über einen möglichen (Teil-)Verkauf oder ein IPO von Lamborghini – die Nobelmarke kann insbesondere durch das SUV-Modell Urus in 2019 wieder „dicke schwarze Zahlen schreiben.“ Derlei Verkaufs- oder Börsengangabsichten wurden vom Management später bestritten. Angestrebt wird indes, die Marktkapitalisierung von derzeit 86 Mrd. auf über 200 Mrd. Euro zu erhöhen. Anleger, die bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren wollen, können sich mit Discount-Zertifikaten entsprechend positionieren.

Für optimistische Anleger – Laufzeit Dezember