Aktien Osteuropa Schluss Gewinne

Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Der RTSI Index in Moskau legte um 0,86 Prozent auf 1424,05 Punkte zu. In Budapest gewann der ungarische Leitindex Bux nach zwei Handelstagen mit Verlusten 1,23 Prozent auf …





