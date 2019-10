Vermutlich wird die Fed morgen erneut die Zinsen senken - zum dritten Mal nacheinander. Nach den letzten beiden Zinssenkungen ging es abwärts an der Wall Street - diesmal auch, weil die Fed eine "hawkishe Zinssenkung" macht? In den letzten 30 Jahren gab es noch nie drei Zinssenkungen der US-Notenbank nacheinander, ohne dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gerutscht wäre. Unterdessen gibt es im Handelskrieg wieder Zweifel an der Unterzeichnung des Phase1-Deal auf dem APEC-Treffen in Chile - Peking ist offenkundig verärgert über den angekündigten Bann von Huawei und ZTE durch die US-Kommunikationsaufsicht, während das Weiße Haus die Sache herunter zu spielen versucht. Und Trump mit einem Twitter-Sturm aufgrund der Anhörung eines Zeugen seines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten..

Das Video "Trump, Handelskrieg, Fed!" sehen Sie hier..