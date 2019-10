Die Bullen haben bei der BMW-Aktie die Handbremse gelöst und in den letzten Tagen kräftig auf das Gaspedal getreten. Dadurch konnte die Marke von 68,00 Euro überwunden und der dynamische Anstieg über die 50-Tagelinie fortgesetzt werden. In der Spitze stieg der Kurs am Montag auf 70,54 Euro an. Damit wurde das am 25. Juli bei 70,56 Euro ausgebildete Hoch fast ... Weiterlesen