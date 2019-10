NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Dennoch gelang es dem S&P 500 , mit kleinen Schritten auf ein Rekordhoch zu klettern. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den an diesem Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Gehofft wird auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt.

Der Dow Jones Industrial , der zu Wochenbeginn die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, ging mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent auf 27 071,42 Punkte aus dem Tag. Der S&P 500 hatte bei 3047,87 Punkten kurzzeitig seinen am Montag erreichten Höchststand getoppt. Den Handel beendete der den breiten Markt widerspiegelnde US-Index dann aber doch mit minus 0,08 Prozent auf 3036,89 Punkte.

Der Nasdaq-Auswahlindex 100 verlor 0,78 Prozent auf 8047,51 Punkte, nachdem er am Montag auf einen Höchststand geklettert war. Ausgelöst worden waren die Kursgewinne am Vortag durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, dass ein wichtiger Teil des angestrebten Handelsabkommens mit China wohl schon vorzeitig Mitte November unterzeichnet werden könnte. Am Markt hieß es dazu nun: Für weitere Aufwärtsimpulse aus dieser Richtung seien nun aber Tatsachen erforderlich./ck/he