EUR/USD legt schon wieder zu

Der letzte prägnante Abwärtstrend beim Währungspaar EUR/USD herrschte zwischen Ende Juni und Anfang Oktober. Aus diesem konnte sich das Pärchen zu Beginn dieses Monats mit einem Kursanstieg über 1,10 US-Dollar befreien und fürs Erste an den 200-Tage-Durchschnitt um 1,1185 US-Dollar zulegen. Dort schaltete sich eine kurzfristige Konsolidierung im Währungspaar ein und drückte den Kurs zurück auf den EMA 50 um 1,1065 US-Dollar abwärts. Die Minimalvoraussetzung für eine derartige Konsolidierung (auch als bullische Flagge bekannt) wurde erfüllt, das Paar könnte nun wieder seine Oktoberhochs und die dort verlaufenden Widerstände in Angriff nehmen.

Angesichts der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank FED ist mit erheblichen Kursschwankungen in diesem Währungspaar zu rechnen. Technisch allerdings kann ein Kaufsignal erst über einem Niveau von mindestens 1,1140 US-Dollar erfolgen, Ziele finden sich dann am EMA 200 bei 1,1183 US-Dollar, darüber um 1,1250 US-Dollar und den Höchstständen aus August dieses Jahres. Übergeordneter Zielbereich wird jedoch auf 1,13 US-Dollar taxiert. Über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR5EYH können Investoren in jedem Teilabschnitt der potenziellen Aufwärtsbewegung profitieren. Sollte das Währungspaar EUR/USD hingegen unter das Niveau von 1,1035 US-Dollar zurückfallen, spreche dies für einen Rücklauf zurück an die Oktobertiefs von 1,0879 US-Dollar. Ob sich daraus anschließend ein Doppelboden entwickeln tut, müsste erst noch abgewartet werden.