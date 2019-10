Das Währungspaar befindet sich einer entscheidenden Phase. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation. Doch dazu später mehr.

Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisenden Charakter haben. Neben den beiden Notenbankterminen (US-Notenbank Fed am Mittwoch und Bank of Japan am Donnerstag) prasseln auf die Marktakteure eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten herein, die es wiederum gilt, einzuordnen. Die maßgeblichen Impulse erwarten wir uns jedoch von den Ergebnissen der beiden Notenbanktermine.

Ein Blick auf den oberen Chart zeigt, dass der US-Dollar sich so unmittelbar vor der morgigen Leitzinsentscheidung der Fed weiter nach oben gekämpft hat. Zuletzt bildete das Währungspaar eine vergleichsweise enge Handelsspanne aus, die auf der Oberseite von der eminent wichtigen Widerstandszone um 109,0 JPY inkl. der 200-Tage-Linie und auf der Unterseite von der Unterstützung bei 108,2 JPY gebildet wird. Aktuell ist der US-Dollar ganz dicht an die 109,0 JPY herangerückt. Ein Ausbruch und damit einhergehend die Generierung eines Kaufsignals könnte bevorstehen. Doch noch ist es nicht so weit.

Die Ausbildung enger Handelsspannen ist ein Indiz einer abwartenden Haltung. Keiner will sich exponieren bzw. zu weit aus dem Fenster lehnen. Während dieser Phasen baut sich nicht selten eine gewisse Bewegungsdynamik auf, die sich dann entlädt, sobald eine der Grenzen über- bzw. unterschritten wird…

Kurzum: Bei USD/JPY könnte eine dynamischer Bewegungsimpuls in Vorbereitung sein. Dieser könnte sich dann entfalten, sobald die Handelsspanne über eine der beiden genannten Grenzen verlassen wird. Insbesondere würde ein Ausbruch auf der Oberseite ein starkes Signal liefern. Oberhalb von 109,0 JPY wäre der Weg für den US-Dollar zunächst frei. Erst im Bereich von 110,7 JPY würde der Ausbruch auf Widerstand treffen. Ein Ausbruch auf der Unterseite könnte sich hingegen bis in den Bereich von 107,0 / 106,7 entwickeln.