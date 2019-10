An Tagen mit einer Fed-Entscheidung zeichneten sich zuletzt sehr ähnliche Muster ab: im Vorfeld Optmismus bei den Aktienmärkten, aber nach der Sitzung dann meist fallende Kurse - so wie zuletzt im Juli und September nach den beiden Sitzungen, an denen die US-Notenbank die Zinsen gesenkt hatte und die Kurse dann dennoch danach fielen. Kommt heute eine "hawkishe Zinsenkung", also eine Senkung, mit der dann erst einmal das Ende weitere Schritte signalisiert wird? Heute wichtige US-Konjunkturdaten (US-BIP und ADP Arbeitsmarktbericht), dazu dann noch nachbörslich die Zahlen von Apple - das könnte ein wegweisender Tag sein für die im Oktober so gut gelaufenen Aktienmärkte..

