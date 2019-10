Die Deutsche Umwelthilfe und der Wunsch nach einem Feuerwerksverbot

»Silvester ohne Böller?« 6.000 Bild-Leser sagen Nein – der umstrittene Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) sagt Ja zum Böllerverbot an Silvester. Die DUH hat mittlerweile in 98 Städten ein Verbot der Silvesterböllerei beantragt – angeblich aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Dessen Chef, Vielflieger Jürgen Resch, will ganz auf grüner Linie schwimmend neue Verbote. Feinstaubbelastungen und große

Ein Beitrag von Holger Douglas.