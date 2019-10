FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert nach einer wochenlangen Rally am Mittwoch auf moderate Verluste zu. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Kursrückgang von 0,26 Prozent auf 12 907 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls knapp im Minus erwartet.

Zu Wochenbeginn hatte der Dax mit 12 986 Punkten ein weiteres Hoch seit Juni vergangenen Jahres erreicht. Mit einem nur minimalen Minus behauptete er sich am Dienstag nur wenig unter diesem Niveau. Den Angriff auf 13 000 Punkte sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners indes zunächst "vertagt". "Hierfür bedarf es neuer Impulse in Form positiver Nachrichten, sonst kommen auf diesem Niveau keine Anschlusskäufer in den Markt", so der Experte.