In solche Nachrichten kann man natürlich viel hinein interpretieren: Wirecard-Aktionär Artisan Partners Asset Management Inc. hat seine Beteiligung an der DAX-notierten Gesellschaft gesenkt und ist unter die 5-Prozent-Meldeschwelle gerutscht. Unterschritten wurde diese laut Nachricht des Unternehmens am 18. Oktober, damit wenige Tage nachdem die „Financial Times” neue harte Vorwürfe gegen Wirecard aufbrachte. Kam es zu einem ...