Varta durchbricht Schallmauer

Damit hat sich der Wert des SDAX-Papiers seit Jahresbeginn nahezu vervierfacht. Und ein Ende der Rally scheint angesichts der operativen Entwicklung nicht in Sicht. Nachdem in den ersten neun Monaten der Umsatz um 22,1% auf 242,8 Mio. Euro kletterte und das ber. EBITDA um zwei Drittel auf 63,0 Mio. Euro verbessert werden konnte – die Marge schoss von 19,0 auf 25,9% nach oben – schraubte CEO Herbert Schein die Ziele für das Gj. hoch: Der Umsatz soll nun 330 Mio. bis 340 Mio. (zuvor: 320 Mio. bis 330 Mio.) Euro erreichen und das ber. EBITDA auf 84 Mio. bis 88 Mio. (zuvor: 72 Mio. bis 76 Mio.) Euro klettern.

Besonders das Geschäft mit Batterien für kabellose Kopfhörer boomt. Und hier scheint unser Musterdepotwert mit Apple einen prominenten Kunden gewonnen zu haben. Eine offizielle Bestätigung bleibt Varta schuldig, doch dass Schein in diesem Segment die Wachstumsraten verdoppeln will, spricht dafür. Immerhin kontrolliert Apple rd. 60% des Marktes hochwertiger Bluetooth-Headsets. Ohne den Hersteller der beliebten AirPods wäre das angedachte Wachstum kaum möglich. Daher dürften Varta-Aktionäre trotz der bisherigen Rally auch im kommenden Jahr weiter Spaß an ihrem Investment haben. Aber Achtung: Mit dem Q3-Bericht wird es erneut zu Insiderverkäufen im Rahmen des Mitarbeiterprogramms kommen – vorübergehende Kursrücksetzer inklusive.

Varta bleibt ein Kauf! Stopp hoch auf 78,90 Euro.

