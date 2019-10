Deutsche Anleihen stabil - Datenflut und Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch vor zahlreichen Konjunkturdaten und dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil bei 171,06 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,36 Prozent. In Europa fiel der Handelsstart überwiegend ruhig aus.

Zur Wochenmitte können sich Anleger auf eine Flut an Konjunkturdaten einstellen. Wachstumszahlen aus Frankreich wurden bereits am Morgen veröffentlicht und fielen besser aus als erwartet. Hinzu kommen am Vormittag unter anderem Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland. In den USA werden mit Spannung erste Wachstumsdaten für das dritte Quartal erwartet.

Darüber hinaus gibt die amerikanische Notenbank Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekannt. Es wird mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet, es wäre die dritte in diesem Jahr. Analysten fragen sich bereits, wie es danach weitergeht: Ob sich die Fed Forderungen von US-Präsident Donald Trump beugt und ihre Geldpolitik weiter lockert. Alternativ könnte ein vorläufiges Ende der Zinssenkungen signalisiert werden./bgf/nas