Bullishe Signale der Aktienmärkte mit Vorsicht genießen!

Aktuell sieht tatsächlich vieles danach aus. Und daher sollte man von Short-Positionen derzeit sicherlich die Finger lassen. Doch auch beim Eingehen neuer Long-Trades ist noch Vorsicht geboten. Denn gerade in größeren Seitwärtskonsolidierungen kommt es häufig zu Fehlausbrüchen. Und einen solchen haben wir quasi vorgestern auch schon beim Dow Jones gesehen (siehe folgender Chart). Zwar konnte der Index eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überwinden (grüne Ellipse), doch an den jüngsten Hochs von Mitte Oktober (horizontale Linie) kam es zu einem Fehlausbruch (roter Pfeil). Der Dow Jones konnte dadurch seinen Index-„Kollegen“ vorgestern noch nicht auf neue (Trend-)Höhen folgen.

Auch der bullishe Ausbruch im S&P 500 (siehe grüner Kreis im folgenden Chart) ist noch keineswegs nachhaltig. Denn hier sehen sich die Bullen noch mit einer weiteren wichtigen Hürde konfrontiert – der Aufwärtslinie einer möglichen Trompetenformation (obere blaue Linie).

Prallt der S&P 500 an diesem Widerstand ab und/oder rutscht er unter das ehemalige Allzeithoch zurück, läge auch hier ein Fehlsignal vor. In diesem Fall müsste man von einer Fortsetzung der Seitwärtskonsolidierung ausgehen, so wie sie aus saisonaler Sicht in US-Vorwahljahren auch zu erwarten ist.

DAX ist reif für eine erneute Konsolidierung

Auch der DAX hat nach seinem Ausbruch (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart) noch eine wichtige Hürde vor sich – die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Verstärkt wird dieser Widerstand dadurch, dass der DAX die Mittellinie bei 12.945 Punkten erreicht hat und diese gerade durch die ehemalige Aufwärtstrendlinie (grün) gekreuzt wird.