Einen herben Rückschlag erlitt Amazon zuletzt im Rahmen der Pentagon-Entscheidung einen zehn Milliarden US-Dollar Auftrag an Microsoft zu vergeben. Nun könnte Amazon sich gegen die Entscheidung wehren, so die NYP.

Am vergangenen Freitag gab das Defense Department bekannt, dass der Auftrag an Microsoft geht. Maßgeblich sei US-Präsident Donald Trump an der Vergabe beteiligt gewesen und habe dafür gesorgt, dass Amazon den Auftrag nicht bekomme, so der Stern. Nun wird erwartet, dass sich Amazon gegen die Entscheidung wehrt.

In einer Erklärung schrieb Amazon Web Services, dass es "über diese Entscheidung überrascht" sei. Eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte gegenüber Reuters, dass das Unternehmen mögliche Schritte gegen die Vergabe in Betracht ziehe. Bislang wurde dieses Vorgehen von Amazon nicht bestätigt.

Wie könnte der Fall weitergehen? Journalisten von Reuters sprachen mit mehreren Rechtsexperten. Laut deren Einschätzung gäbe es für Amazon zwei Optionen: Amazon könnte an den US-Rechnungshof (Government Accountability Office, kurz GAO) herantreten, um vorerst den Gesamtprozess zu stoppen. Die zweite Option ist, dass Amazon das US-Bundesgericht kontaktiert, um die Vergabe zu prüfen.

Generell sei es so, dass Amazon drei Kalendertage Zeit habe, um eine Nachbesprechung (Debriefing) anzufordern. Hierbei handelt es sich um einen Vorgang, bei dem die Regierung Amazon erklärt, warum die Bewerbung erfolglos war und Details über den Bewertungsprozess mitteilt, so der Anwalt Michael A. Hordell von der Kanzlei Barnes & Thornburg. Das Debriefing könnte auch um einige Tage verlängert werden, wenn das Verteidigungsministerium zusätzliche Fragen erlaube. Der gesamte Prozess könnte in mehreren Etappen fortgesetzt werden.

Amazon hat bereits einen 600 Millionen US-Dollar Vertrag mit der CIA. Das Unternehmen will seine Kompetenz im Bereich Cloud Computing ausbauen und stärken, weshalb der zehn Milliarden US-Dollar-Auftrag wichtig ist. Amazon gehört zu den wertvollsten US-Konzernen: Die Marktkapitalisierung liegt bei circa 871 Milliarden US-Dollar.

Aber auch bei Microsoft kommt der Auftrag zur richtigen Zeit. Die zusätzlichen Einnahmen dürften sich deutlich in der Bilanz widerspiegeln. Fakt ist auch, dass die Auftragsvergabe bei der Microsoft-Aktie einen Kurssprung von drei Prozent auslöste: Am Freitag beendet das Papier den Handel bei 140,74 US-Dollar und startete in die neue Woche bei 144,59 US-Dollar pro Anteilsschein.