Der Deutsche Aktienindex macht nach dem Sprint der vergangenen Tage einen leicht erschöpften Eindruck. Und auch aus New York rollt im Vorfeld der Fed-Sitzung eine eher vorsichtige Stimmung auf den Handel in Frankfurt zu. Damit dürfte der DAX seine gestern schon genommene Auszeit noch um ein paar Stunden verlängern.

Die Toleranz gegenüber dem Handelskrieg ist nun aber auch erschöpft. Jetzt gibt es für Aktien nur noch einen Weg weiter nach oben: US-Präsident Trump muss handelspolitisch liefern. Alles andere wäre eine Katastrophe. Die neuesten Ungereimtheiten, wann denn „Phase Eins“ des Handelsvertrages nun unterschrieben wird, trifft Anleger an einem wunden Punkt. Hier darf es keinen Rückfall in die alte Politik der Schocks und Drohgebärden geben. Sonst gehen an der Börse die Lichter aus.

