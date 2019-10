Seit Tagen werden wieder linke bzw. linksradikale Krawalle im Leipziger Stadtteil Connewitz vermeldet. Was ist da los, wenn u.a. die Bild von einem „Bekennerschreiben“ einer „Kiezmiliz“ erzählt, die Connewitz zu einer Art No-Go-Area für die Polizei erklärt, oder wenn es da auf einem linksradikalen Portal heißt: „Bullenschweine raus aus Connewitz.“ Was in Leipzig passiert, erinnert

Der Beitrag Verzweifelter Protest gegen Gentrifizierung oder linksradikaler Terror? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.