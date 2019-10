Wall Street präsentiert sich durchwegs verhalten - Ölpreis gibt weiter nach

Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging das Hin und Her beim Handelsstreit zwischen den USA und China in eine weitere Runde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem Donald Trump am Montag in Aussicht gestellt habe, dass das Teilabkommen schon nächsten Monat beim Treffen der APEC-Staaten unterzeichnet werden könnte, sei gestern wieder eine Korrektur dieser Aussage seitens eines US-Regierungsbeamten gefolgt. [ mehr