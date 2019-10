FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seiner wochenlangen Rally ein wenig Tribut gezollt. In der ersten Handelsstunde verlor der deutsche Leitindex 0,31 Prozent auf 12 899,53 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte sank um 0,19 Prozent auf 26 249,89 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,22 Prozent auf 3614,17 Zähler nach.

Angesichts einer Flut von Unternehmenszahlen sowie des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend sei es "kein Wunder, dass sich die Marktteilnehmer erst einmal zurückhalten", schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Handelshaus IG. Zu Wochenbeginn hatte der Dax mit 12 986 Punkten ein weiteres Hoch seit Juni 2018 erreicht und sich am Dienstag nur wenig unter diesem Niveau behauptet. Den Angriff auf 13 000 Punkte sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zunächst "vertagt". "Hierfür bedarf es neuer Impulse in Form positiver Nachrichten, sonst kommen auf diesem Niveau keine Anschlusskäufer in den Markt", so der Experte.