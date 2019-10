Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Bayer Q3-Zahlen: Umsatz und bereinigtes EBITDA gesteigert - Deutlicher Anstieg der Klagen - AktiennewsDer Bayer-Konzern (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hat in allen wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht und ist sowohl operativ als auch strategisch auf Kurs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr