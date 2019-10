Kann die Daimler-Aktie auf Schlusskursbasis den bei 54,12 Euro liegenden Widerstand überwinden, um danach auf 58 Euro anzusteigen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) in Kürze ein neues Kaufsignal generieren. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Daimler-Aktie befindet sich seit März 2015 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei am 15. August 2019 auf ein Tief bei 40,31 EUR zurück. Damit testete die Aktie das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2009. Anschließend bildete der Wert eine Bodenformation in Form einer inversen SKS, die er am 16. Oktober vollendete. In den letzten Tagen legte der Aktienkurs stark zu. Vorgestern erreichte er ein Hoch bei 54,12 EUR.