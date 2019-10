HPA-Fabrik: Altech Chemicals schließt erste Bauphase erfolgreich ab

Altech Chemicals (0,13 AUD, 0,08 Euro; AU000000ATC9) hat ein Update zum Bau seiner ersten HPA-Fabrik in Malaysia veröffentlicht. Demnach konnte man die erste Bauphase bereits erfolreich abschließen und befindet sch weiterhin im Zeit- wie Budgetplan. Die Abnahme sei bereits erfolgt, wobei Altech keinerlei Beanstandungen hatte. Für den Bau verantwortlich ist die SMS Group aus Düsseldorf. Zur Phase eins gehören unter anderem der Bau der Wartungshalle, Wassertanks sowie eine Mauer rund um das Gelände (mehr Details). An den Arbeiten waren insgesamt 207 Angestellte beteiligt, wobei bis zu 82 Mann gleichzeitig auf dem Gelände tätig waren. Zu Unfällen kam es nicht, wie Altech betont. Daneben hat man bereits mit der sogenannten Bauphase II begonnen. Dazu gehören beispielsweise die Röhren, die Stromleitungen und weitere vorbereitende Arbeiten für die Struktur der chemischen Anlage. MIt dem Abschluss dieser Arbeiten wird bis Ende November gerechnet.

Attraktive Financials

Altech Chemicals will an diesem Standort in Johor, vor den Toren von Singapur, bereits im ersten Halbjahr 2021 in Produktion gehen. Die Anlage hat eine Kapazität von 4.500 Tonnen HPA pro Jahr. Die Finanzierung erfolgt zum Teil mit einem 190 Mio. Dollar schweren Kredit der KfW Ipex-Bank. Laut den Analysten von CRU wird der HPA-Markt bereits 2020 in ein Defizit laufen und in den kommenden Jahren um 30 Prozent per anno wachsen. Die Financials des Projekts lesen sich gut: So plant Altech auf Basis eines HPA-Preises von knapp 27 Dollar je Kilo mit einem jährlichen EBITDA von 76 Mio. US-Dollar pro Jahr. Aktuell liegen die Preise für HPA aber deutlich über diesem Szenario. In Japan wird das Material, dass unter anderem als Separator bei Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommt, mit 40 Dollar je Kilo gehandelt. Durch den Preisanstieg steigt der Net Present Value der Fabrik in Malaysia signifikant, auf Basis der KfW-Rechnung mit den niedrigeren HPA-Preisen betrug dieser 552 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Altechs Börsenwert liegt bei umgerechnet rund 60 Mio. Dollar. Während der Bau der Fabrik in Malaysia vorangetrieben wird, nehmen die Planungen für eine zweite Anlage in Deutschland konkrete Formen an. So hat Altech Chemicals eine Einladung der sächsischen Landesregierung erhalten, um diese Fabrik im Industriepark „Schwarze Pumpe“ zu bauen (mehr hier).