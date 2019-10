Ein Überblick über die besten Vermögensverwaltenden Fonds im September 2019

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der Allianz Flexi Rentenfonds, der HB FONDS SUBSTANZ PLUS, der Jyske Invest Stable Strategy und der Kapital Plus Fonds um jeweils einen Stern und schlossen sich den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an. Der beste Neueinsteiger war der KEPLER Ethik Mix Fonds, der sich direkt den Top-Fonds der Kategorie anschloss.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X und der Schelhammer Portfolio - dynamisch Fonds sich von vier auf fünf Sterne zu verbessern. Der Oberbank Vermögensmanagement Fonds stieg mit 5 Sternen in das Feld der ausgewogenen Vermögensverwaltenden Fonds ein.

Die offensive Anlagestrategie konnte drei Aufsteiger mit 4 Sternen verzeichnen. Der EuroSwitch Substantial Markets OP, der First Eagle Amundi Income Builder Fund und der UBS(Lux) SF - Growth Fonds stiegen um jeweils einen Stern in die zweitbeste Bewertungsklasse auf.

Der Abderus Global Universal Invest Fonds führte in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stieg in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Ranking auf. Als bester Neueinsteiger im Monat September konnte der Deka-BasisStrategie Flexibel CF mit 4 Sternen ausgezeichnet werden.

