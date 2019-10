Caterpillar trotzt allen Widrigkeiten

Dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar bricht in der Region Asien/Pazifik der Umsatz weg. Im abgelaufenen Quartal brach der Erlös dort um 13 Prozent ein. Als Grund nennt der Konzern den weiterhin andauernden Handelsstreit zwischen den USA. Besserung ist nicht in Sicht: Caterpillar kappt sein 2019er Ergebnisziel. An der Börse zeigt sich die Aktie stark und seit dem vergangenen Jahr scheinen schwächere Zahlen nicht zu überraschen. Anleger greifen zum Capped-Bonusder Citi.