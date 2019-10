Das Unternehmen mit den beiden führenden digitalen Anzeigenportalen Immobilienscout24 und Autoscout24 ist eine Goldgrube. 2018 gingen 532 Millionen durch die Bücher, der Jahresüberschuß 164 Millionen. Die Nachsteuermarge ist mit 31% geradezu polizeiwidrig hoch. Das Geschäft ist skalierbar bis zum geht nicht mehr. Was Begehrlichkeiten weckt. Im Frühjahr sicherte sich der US-Milliardär Paul Singer mit seinem Hegdefonds Elliott ein 7,5%-Paket. Überall, wo der aktivistische Investor aufkreuzt, sind die gemütlichen Tage des Managements gezählt. Derzeit hält Singer beispielsweise Anteile von Uniper, Bayer, SAP oder ThyssenKrupp. Bei Stada war Elliott ebenfalls dabei. Meistens zahlt sich die ganze Sache auch für „normale“ Aktionäre aus. Man muß aber etwas Geduld mitbringen, die von Aktivisten geforderten Veränderungen geschehen nicht über Nacht. Im Kern möchte Elliott Scout24 zerschlagen. Das heißt, das Geschäft mit Autoanzeigen soll versilbert werden. Ungefähr 2 Milliarden könnten Investoren dafür bereit sein zu zahlen. Scout24 ging im Oktober 2015 an die Börse. Ausgabepreis 30 Euro. Solide Wertentwicklung. Aktuell 54 Euro. Elliott meint, daß allein Immobilienscout die Marktkapitalisierung – 5,8 Milliarden – aufwiegt. Etwa 70% des Geschäfts entfallen auf Immobilien-, etwa 30% auf Autoanzeigen. Singer fordert zudem ein milliardenschweres Aktienrück-kaufprogramm. Finanziert durch Schulden. Die Maßnahmen seien „unverzüglich“ umzusetzen. Druck-ausübung soll den Vorstand weichkochen, dem nebenbei noch Unfähigkeit und Verstöße gegen die Regeln der guten Unternehmensführung vorgeworfen wird. Die übliche Folklore. Derweil hat CEO Tobias Hartmann eine Prüfung eines Verkaufs oder Börsengangs der „Autosparte“ zugesagt und Kaufangebote von verschiedenen Private-Equity-Gesellschaften erhalten. Die Offerten liegen tatsächlich jeweils um die 2 Milliarden. Darüber hinaus hat das Management ein 300 Millionen-Aktienrückkaufprogramm gestartet, doch Elliott ist das nicht genug und drängt auf ein Milliardenvolumen. Wie man es dreht und wendet, Immobilienscout ist heiß begehrt. Im Februar unterbreiteten die Finanzinvestoren Blackstone sowie Hellman & Friedman ein 5,7 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot – 46 Euro je Aktie. Doch die Aktionäre wollten nicht unter Wert verkaufen, das Angebot erreichte mit 43% nicht die Mindestannahmeschwelle (50%). Dabei waren die Heuschrecken Wiederholungstäter. Das Duo H&F/Blackstone hatte das Unternehmen schon einmal gekauft, nämlich 2013 von der Telekom und danach an die Börse gebracht. Offenbar nicht teuer genug! Scout24 gleicht einer Lizenz zum Gelddrucken. Umsatz und Gewinn wachsen zweistellig. Das KGV – schätzungsweise 32 für 2019 – erscheint nicht zu teuer. Fazit: Wir nehmen die Aktie in das Prior Depot auf.