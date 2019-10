Für die Aktie des Silberproduzenten ging es in den letzten Monaten auf und ab. Vor allem Mitte Juli wurde es ruppig, als der Wert an der veritablen Widerstandszone um 9,0 GBP klein beigeben musste und zunächst einmal abtauchen musste. Diese Entwicklung hatte hausgemachte Ursachen, doch dazu im weiteren Verlauf mehr.

Die Aktie sackte innerhalb weniger Wochen auf unter 6,0 GBP ab, ehe eine Erholung sie wieder bis in den Bereich von 7,7 GBP führte. Ruhe kehrte dann allerdings nicht ein, die Aktie legte erneut den Rückwärtsgang ein und testete noch einmal den Bereich um 6,0 GBP. Aktuell ist sie wieder an die 7,0 GBP herangerückt.



Die deutlichen Abgaben, die im Juli und August dieses Jahres zu beobachten waren, wurden zunächst von den Mitte Juli gekürzten Produktionszielen für 2019 initiiert. Fresnillo nahm Mitte Juli das Jahresziel auf 55 bis 58 Mio. Unzen Silber (zuvor 58 bis 61 Mio. Unzen Silber) zurück und begründete das mit niedrigeren Erzgehalten. Ähnliches passierte auch in Bezug auf die Goldproduktion. Hier reduzierte Fresnillo seine Erwartungen auf 880.000 bis 910.000 Unzen Gold, nach zuvor erwarteten 910.000 bis 930.000 Unzen. Ende Juli schob das Unternehmen dann die Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr hinterher und auch diese enttäuschten den Markt. Die Reaktion fiel entsprechend deutlich aus. Von der Rally im Silbersektor wurde die Aktie mehr oder weniger ausgeklammert.

In der letzten Woche präsentierte der Silberproduzent nun seine Produktionsdaten für das 3. Quartal. Mit einem Silberausstoß in Höhe von 13,3 Mio. Unzen (nach 14,4 Mio. Unzen in Q2) und einem Goldausstoß in Höhe von 209.752 Unzen (nach 221.307 Unzen in Q2) lieferte das Unternehmen Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass sich die Jahresproduktion wohl allenfalls an der unteren Begrenzung der ausgegebenen Erwartungen bewegen dürfte.

Kurzum: Das fundamentale Umfeld gestaltet sich schwierig. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Erholung bis in den Bereich von 7,7 GBP fortsetzen, sollte es dem Wert gelingen, die 7,2 GBP zu knacken. Auf der Unterseite haben die 6,0 GBP als Unterstützung eine elementare Bedeutung.