Die gute Nachricht vorweg: Wichtige Unterstützungen sind im Arca Gold Bugs Index weiterhin intakt. Die weniger gute Nachricht allerdings gleich hinterher: Auf der Oberseite ging zuletzt nicht mehr viel.

Maßgeblichen Anteil an dem zurückhaltenden Handel in der letzten Zeit dürfte die für heute anstehende Leitzinsentscheidung der Fed haben. In deren Vorfeld will sich keine Seite zu weit aus dem Fenster lehnen. Mit Bekanntgabe der Fed-Entscheidung könnte dann allerdings Bewegung in die Angelegenheit kommen; die Richtung ist noch offen.

Bereits unsere letzte Kommentierung zum HUI vom 12.10. beendeten wir mit dem ambivalenten Fazit: „[…] Das aktuelle Chartbild bietet einen großen Interpretationsspielraum. Tendenziell zum HUI bärisch eingestellte Anleger werden die drohende SKS-Formation in den Vordergrund rücken, während die andere Fraktion ihre Hoffnungen auf den bullischen Keil setzt. Letztendlich kann man das Ganze an zwei Chartmarken festmachen. Geht es unter die 200 Punkte, ist Obacht geboten. Wohingegen ein Ausbruch über die 225er Marke große Entlastung bringen könnte.“

Beide Interpretationsansätze sind noch im Rennen. Bezüglich der potentiellen Bull-Keil-Formation (nun rot dargestellt) ist anzumerken, dass diese zwar mittlerweile durch einen Ausbruch über die obere Begrenzung aufgebrochen wurde, aber der bisherige Verlauf des Ausbruchs doch zur Vorsicht mahnen sollte. Die „starken“ Signale sind aus unserer Sicht erst zu erwarten, sollte es unter die 200 Punkte gehen (mögliches Ziel dann bei 180 Punkte) oder aber über die 225 Punkte (mögliches Ziel dann bei 240 Punkte). Ein wenig Geduld ist noch aufzubringen, womöglich wird die Fed-Entscheidung des Chartbild im HUI klären.