Interview mit Marcus Hänsel, Geschäftsführer von Ostertag DeTeWe

Ostertag DeTeWe hat Großes erreicht: Am 1. Januar 2019 wurden seine drei Gesellschaften ‚Solutions‘, ‚Systems‘ und ‚Communications‘ zur Ostertag DeTeWe GmbH zusammengeschlossen. Damit ist das bei Stuttgart gelegene Unternehmen zum Marktführer für ITK-Lösungen und Systemintegration in Deutschland aufgestiegen. Grund genug für uns, einmal mit Marcus Hänsel, dem Geschäftsführer des Unternehmens, zu sprechen, um mehr über die neue Größe am deutschen ITK-Markt zu erfahren.

Herr Hänsel, Sie sind Geschäftsführer der Ostertag DeTeWe. Stellen Sie Sich und das Unternehmen doch einmal vor. Sehr gerne. 2017 bin ich als Geschäftsführer zu Ostertag DeTeWe gewechselt. Zuvor war ich längere Zeit als Vice President DACH und Geschäftsführer Deutschland für den Telekommunikations- und Netzwerk-Hersteller Alcatel-Lucent Enterprise tätig gewesen – bin also im ITK-Bereich nicht ganz unbewandert. Ostertag DeTeWes Angebot an ITK-Lösungen ist breit gefächert und reicht von der Integration marktführender Technologien, über die Entwicklung eigener Software-Anwendungen, bis hin zu Infrastructure-as-a-Service-Angeboten – wie einer eigenen Cloud-Lösung ‚Made in Germany‘. Zudem sind wir beratend aktiv, unterstützen große Unternehmen beim Betrieb Ihrer Infrastruktur und unterstützen sie bei der strategischen Planung und Realisierung ihrer ITK-Projekte.