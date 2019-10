Die $8500 Zone bleibt im Bitcoin unser Anlaufziel der korrektiven Welle 2 in Orange. Die Gegenbewegung seit dem ausgebauten Tief bei $8900, können wir nicht als impulsiv einstufen und gehen daher davon aus, dass es sich beim Anstieg um eine Welle b handelt. Entsprechend kommen wir jetzt in Welle c zurück in den anvisierten $8500 Bereich.

Falls das ganze jetzt für Sie wie chinesisch geklungen hat, möchte ich es in einfachen Worten für Sie aufschlüsseln und nützlich machen! Wir brauchen weiterhin ein sauberes Setup wie in Orange im Chart dargestellt, bevor wir uns auf der Longseite positionieren können und werden. Davor ist das Risiko von neuen Tiefs zu Hoch. Wir werden daher auch nicht direkt bei Erreichen des Tradingbereiches direkt in den Markt gehen, sondern die Struktur abwarten und gegebenenfalls mit einer Triggermarke einen Einstieg definieren.

