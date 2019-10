Unter Experten macht das Schlagwort „fairer Zins“ derzeit die Runde, die meisten kritisieren, dass es aufgrund der EZB-Politik keinen fairen Zins mehr gibt. Doch was meint der Begriff „fairer Zins“? Immerhin sind Zinsen in bestimmten Religionen verboten. Es mag also religiöse oder ethische Vorbehalte dagegen geben, dass man Geld für Kapital bekommt, welches auf einem Konto liegt und folglich nicht „arbeitet“. Ist es also fair, dass die Sparer Zinsen für Geld bekommen, welches nicht direkt in die Wirtschaft fließt? Auch wenn man bedenkt, dass die Banken das hinterlegte Geld der Sparer weiterverleihen, also damit arbeiten, könnte man diese etwas provokante Frage stellen. Dies insbesondere in Zeiten der Basel II-Regulatorik, die es den Banken immer schwerer macht, entsprechende Finanzierungen für Unternehmen durchzuführen.

Meine Antwort hierauf ist einfach: Der Anleger sollte sich seinen fairen Zins durchaus holen – gerne aber so, dass nicht nur er, sondern auch die Wirtschaft davon profitiert. Das klingt kompliziert, lässt sich aber zum Beispiel über Investmentfonds ganz einfach und bequem umsetzen. Die Fondsgesellschaften nämlich investieren in Aktien oder Anleihen von Unternehmen und die Unternehmen wiederum können mit dem Kapital arbeiten, ihr Geschäft aufbauen und weiterentwickeln, mehr Personal einstellen und zum Beispiel neue Produkte auf den Markt bringen.

Den Deutschen jedenfalls mangelndes Sparverhalten nachzusagen wäre verkehrt, im Gegenteil: Laut Bundesbank lag das Privatvermögen der Bundesbürger zum Ende des zweiten Quartals 2019 bei mehr als sechs Billionen Euro, ein neuer Rekordwert. Und das obwohl die Deutschen europaweit mit die höchsten Steuerbelastungen tragen müssen. Aber: Die meisten sparen falsch! Denn immer noch wird ein Großteil des Geldes in sogenannten Sichteinlagen verwahrt. Wie in den vergangenen Quartalen erhöhten die privaten Haushalte nach Erhebungen der Bundesbank insbesondere ihre Bestände an Bargeld und Einlagen sowie ihre Ansprüche gegenüber Versicherungen. Die als risikolos wahrgenommenen Spareinlagen und Sparbriefe feiern trotz Negativzinsen sogar ein Comeback. Zwar nimmt auch das Engagement an den Kapitalmärkten zu: Die Nettoinvestition privater Haushalte in börsennotierte Aktien und Investmentfondsanteile betrug im zweiten Quartal 2019 wie bereits im Vorquartal rund zehn Milliarden Euro. Und doch gibt es hier noch viel Luft nach oben.

Dass Investmentfonds immer noch von vielen Menschen eher als Spielerei oder nette Zusatzoption zum (eigentlich ausgedienten) Sparbuch angesehen werden, wird ihrem Potenzial nicht gerecht. Im Gegenteil: Investmentfonds sind zusammen mit anderen Assetklassen wie Immobilien, Edelmetallen und natürlich auch einem gewissen Maß an Bareinlagen unverzichtbarer Bestandteil eines breit aufgestellten Portfolios und liefern den besagten „fairen Zins“.

Drei Gründe machen Fonds zur nahezu perfekten Geldanlage für alle, die ihr Vermögen clever mehren möchten:

Ein Fondssparplan tut nicht weh, rechnet sich aber

Wie oft geben Sie im Monat 25 Euro aus, ohne darüber nachzudenken? Sei es der Coffee-to-Go auf dem Weg zur Arbeit oder das vermeintliche Schnäppchen im Supermarkt – nachhaltig ist das nicht. Stecken Sie diesen überschaubaren Betrag doch stattdessen jeden Monat in einen Fondssparplan! Sie werden merken: Ohne große Entbehrungen sorgen Sie mit einer regelmäßigen Sparrate ganz nebenbei fürs Alter oder die Erfüllung größerer Wünsche vor. Aus 25 Euro werden nach 30 Jahren je nach Wertentwicklung um die 15.000 Euro. Bei einer Sparrate von monatlich 100 Euro werden mit einem global anlegenden Aktienfons nach 30 Jahren sogar knapp 106.000 Euro, rechnet der Fondsverband BVI vor. Wichtig ist nur: Früh anfangen, denn hier arbeitet die Zeit für Sie – selbst Börsencrashs werden im Zeitverlauf ausgeglichen, wenn man nur genug Zeit mitbringt.

Fonds sind flexibel einsetzbar und werden von Profis gemanagt

Ein Beispiel: Wer sich im anhaltenden Immobilienboom mit dieser Assetklasse beschäftigt hat, kennt die Nachteile: Immobilien binden den Inhaber auf viele Jahre, die Einstiegspreise sind hoch und wer selbst vermietet, muss viel Zeit investieren und hat gegebenenfalls noch Ausfallrisiken. Im Gegenzug dazu sind Investmentfonds denkbar einfach einsetzbar. Schon ab geringen Anlagesummen profitiert man von einem ganzen Bündel an Einzelinvestments wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen – oder auch Immobilien. Immobilienfonds unterliegen zwar gesetzlichen Halte- und Kündigungsfristen, trotzdem sind sie immer noch flexibler als der Erwerb des physischen Sachwerts. Ein weiterer Vorzug: Der Fondsanleger muss nur hin und wieder seine Fondsauswahl überprüfen und kann ansonsten auf Autopilot stellen – denn für die Titelauswahl oder in dem Fall Immobilienauswahl ist ein professioneller Fondsmanager zuständig.

Fonds sind transparent gestaltet und vor möglichen Insolvenzen geschützt

Verbraucherschützer warnen immer wieder davor, Geld in Produkte anzulegen, deren Struktur man nicht versteht. Gleichzeitig birgt die Anlage auf den Sichteinlagen der Banken das Risiko, eben dieses Geld bei einer Insolvenz der Bank zu verlieren, denn diese Gelder sind bei entsprechenden Insolvenzen nicht geschützt (mit Ausnahme der Einlagensicherungseinrichtungen, die jedoch auch nur eine begrenzte Möglichkeit zur Deckung einiger Insolvenzen aufweisen). Auch unter diesem Aspekt können Investmentfonds punkten: Fonds haben sich seit vielen Jahrzehnten bewährt und unterliegen verschiedenen Kontrollmechanismen. Regelmäßige Berichte legen die Investments und auch die Kosten offen. Zudem sind Investmentfonds als Sondervermögen vor einer Insolvenz der Investmentgesellschaft oder der Depotbank geschützt, denn die Werte des Fonds gehören nicht der Bank oder der Investmentgesellschaft, sondern dem Anleger. Eine Insolvenz der damit verbundenen Dienstleister, wie beispielsweise der Bank, hätte auf Ihre Fondsanlagen folglich keinen direkten Einfluss. Investmentfonds vereinen damit attraktive Renditechancen mit maximalem Anlegerschutz.

Zum Abschluss noch ein Gedanke zum häufig vorgebrachten Einwand bezüglich Kosten: Fonds seien überteuert und die hohen Gebühren in vielen Fällen nicht wert. Es stimmt, dass Fonds mit bestimmten Kostenblöcken belastet werden, doch die Höhe der laufenden Kosten kann in den zugehörigen Dokumenten eingesehen werden. Aber die negative Sichtweise hinkt, denn relevant sind nicht die Kosten eines Produktes. Relevant ist einzig die Rendite, die das Produkt nach Kosten erwirtschaftet. Läge man zwei Fonds nebeneinander – Fonds A wird mit teuren zwei Prozent p.a. Kosten belastet, Fonds B wird mit nur 0,3 Prozent p.a. Die Wahl der meisten Anleger ist in diesem Fall aufgrund der heute immer wieder geführten Kostendiskussionen eindeutig: Fonds B. Was aber, wenn Fonds A nach Kosten zehn Prozent p.a. erwirtschaftet und Fonds B nur fünf Prozent? Wäre die Wahl dann immer noch bei dem kostenseitig günstigeren Produkt?

Übrigens: Den mit fünf Prozent zu Buche schlagenden Ausgabeaufschlag, den erstaunlicher Weise viele Investoren bei Ihren Hausbanken oder im Fall der Online-Banken in reduzierter Höhe aufbringen, können sich Anleger ganz bequem sparen, indem ein Fondsvermittler wie FondsDISCOUNT.de dazwischengeschaltet wird.

Autor: Thomas Soltau

Der gelernte Bankkaufmann Thomas Soltau, der seit nunmehr 16 Jahren im deutschen Kapital­anlage- und Fonds­markt aktiv ist, ist seit 2014 Vorstand der wallstreet:online capital AG in Berlin. Die Historie der wallstreet:online capital AG reicht bis ins Jahr 2000 zurück. Die Idee war damals wie heute, Kapital­anlagen für Selbst­entscheider deutlich günstiger als bei der Haus­bank anzu­bieten. Im Jahr 2004 wurde das Web­portal FondsDISCOUNT.de gelauncht, mit diesem Service gilt das Unter­nehmen mittler­weile als einer der führenden Fonds­vermittler in Deutschland. Heute betreut die Gesell­schaft mehr als 25.000 End­kunden, das bislang vermittelte Investi­tions­kapital liegt bei über 1,5 Milliarden Euro. Davon entfallen etwa 500 Millionen Euro auf den Sachwerte­bereich und mehr als eine Milliarde Euro auf den Depot­bereich.