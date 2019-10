Der Druck und die grünen Aktien (Teil I)

Nun könnten die Konzernlenker gelassen bleiben und die Sache ihren Public-Relation-Abteilungen übergeben, mit der Maßgabe, eine entsprechende wohlgefällige Antwort zu formulieren, tun sie aber höchstwahrscheinlich nicht, denn die Unterzeichner verwalten zusammen immerhin mehr als zwei Billionen Dollar. Außerdem gehören sie dem Netzwerk Climate Action 100+ an, in dem sich die Manager von insgesamt 33 Billionen Dollar schweren Portfolios zusammengeschlossen haben. Ein schweres Kaliber ist das also, das da im Juli abgeschossen wurde. Es wird zwar nicht so direkt in dem Brief angesprochen, aber Fakt ist, wenn die Unternehmen die Investoren ignorieren und sich nicht in die richtige Richtung bewegen, dann kann es durchaus passieren, dass der Zugang zum Kapitalmarkt blockiert oder zumindest erschwert wird.



Die Investoren werden dabei selbst getrieben, doch nicht etwa von ihrem plötzlich erwachten ökologischen Gewissen, sondern vielmehr von der Angst, dass sich umfangreiche und teure Klimaschutzauflagen negativ auf das Geschäft auswirken könnten. Dass diese plötzlich und unerwartet beschlossen werden können, haben wir bei uns in Deutschland gesehen. Erinnern Sie sich nur an den 11.3.2011, als die Reaktorkatastrophe von Fukushima eine ganze Region in Japan zerstörte. Im Zuge dieses GAUs wurde in Deutschland der Ausstieg aus der Kernenergie entschieden, und das, obwohl kurz vorher die Bundesregierung einer Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zugestimmt hatte. Die Versorger wurden dabei kalt erwischt, auch wenn die Folgekosten und die damit verbundenen Risiken für den Atomausstieg weitestgehend beim Steuerzahler gelandet sind.