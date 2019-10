DAX versucht den 50-Perioden-Durchschnitt durchzubrechen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Öffnung der europäischen Aktienmärkte verlief gemischt mit Rückgängen in Westeuropa, so die Experten von XTB.Das Ausmaß der Bewegungen sei jedoch gering und die meisten europäischen Blue-Chip-Indices würden in der Nähe der gestrigen Schlusskurse bleiben. Aktien aus Spanien und Portugal würden sich unter den Top-Nachzüglern befinden, während die größten Gewinne an den Börsen in Frankreich und Italien zu verzeichnen seien. [ mehr