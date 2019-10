Ascot Resources: Diese Goldaktie gibt es zum Schnäppchenpreis!

Der Goldpreisanstieg hat bisher vor allem den Produzenten des gelben Metalls geholfen. Deren Aktien konnten sich im Zuge des Preisanstiegs deutlich erholen. Ein Beispiel hierfür ist Agnico Eagle. Deren Papier konnte an der NYSE in den vergangenen zwölf Monaten um rund zwei Drittel zulegen. Die Konsolidierung in dem Wert hörte auf, als das Unternehmen vor wenigen Tagen hervorragende Q3-Zahlen vorlegte und die Guidance für dieses Jahr anhob (ausführlich hier). Doch die Rallye beim Goldpreis ist bei den fortgeschrittenen Goldexplorern noch nicht angekommen. Mit Ausnahme von Great Bear Resources oder SilverCrest Metals beispielsweise hat sich hier in den vergangenen 18 Monaten wenig getan.

Ascot: Enormes Nachholpotenzial

So geht es auch der Aktie von Ascot Resources (0,46 CAD | 0,32 Euro; CA04364G1063). Die Kanadier wollen so schnell wie möglich in Produktion gehen auf ihrer Premier Mine in British Columbia. Einen Zeithorizont von 18 Monaten hat man dafür ausgegeben. Obwohl man über den Sommer hinweg gute Bohrergebnisse ablieferte, kommt die Aktie aber nicht in Schwung. So hat sie seit Jahresanfang etwas mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt. Auf der anderen Seite ist die eine gute Gelegenheit, hier günstig einzusteigen. Denn Ascot hat bereits eine umfassende Ressource, die laut Vorstandschef Derek White ausreicht, um über zehn Jahre lang mindestens 200.000 Unzen Gold pro Jahr abzubauen. Als Capex veranschlagt das Unternehmen aufgrund der bereits existierenden Infrastruktur lediglich rund 50 Mio. US-Dollar. Das alles gibt es derzeit für einen Börsenwert von rund 150 Mio. kanadische Dollar. Nach den Produzenten sind es oftmals diese fortgeschrittenen Goldexplorer, die in einem Bullenmarkt für den Goldpreis am stärksten zulegen könnnen. Bei Ascot ist das Nachholpotenzial jedenfalls groß.