Angesichts einer Flut von Unternehmenszahlen sowie des nahenden Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend sei es "kein Wunder, dass sich die Marktteilnehmer erst einmal zurückhalten", schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Handelshaus IG. Zu Wochenbeginn hatte der Dax mit 12 986 Punkten ein weiteres Hoch seit Juni 2018 erreicht und sich am Dienstag nur wenig unter diesem Niveau behauptet.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zur Wochenmitte seiner wochenlangen Rally Tribut gezollt. Kurz vor wichtigen geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger lieber zurück. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex zuletzt 0,55 Prozent auf 12 868,22 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte sank um 0,19 Prozent auf 26 249,16 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,46 Prozent auf 3605,51 Zähler nach.

Den Angriff auf 13 000 Punkte sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zunächst "vertagt". "Hierfür bedarf es neuer Impulse in Form positiver Nachrichten, sonst kommen auf diesem Niveau keine Anschlusskäufer in den Markt", so der Experte.

Impulse für die kommenden Tage könnten Amerikas Währungshüter liefern. Sie dürften Analysten zufolge versuchen, mit einer erneuten Zinssenkung eine drohende Wachstumsdelle der US-Wirtschaft zu verhindern. Eine Senkung um 0,25 Prozent ist laut Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader bereits eingepreist und sollte deshalb zu keinen größeren Reaktionen an den Aktienmärkten führen.

"Was weitere Zinssenkungen betrifft, könnte es allerdings zu einer Enttäuschung für die Investoren kommen", warnte Cutkovic. Denn in den Handelsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China gebe es bedeutende Fortschritte. Auch für Altmann bleibt der Ausblick der Fed auf ihre künftige Geldpolitik entscheidend. Der Markt rechne im März 2020 mit dem nächsten Zinsschritt.

Derweil steigt in der laufenden Berichtssaison die Schlagzahl: Mit der Deutschen Bank , Bayer und Volkswagen legten allein drei Unternehmen aus dem Dax Zahlen vor. Dazu kommen eine Vielzahl von Quartalsbilanzen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

Die Deutsche Bank berichtete wegen ihres teuren Konzernumbaus auch für das dritte Quartal herbe Verluste. Ein Händler sprach von insgesamt erneut enttäuschenden Resultaten der Frankfurter, deren Fehlbetrag noch höher ausfiel als befürchtet. Dazu kam wegen der Einstellung des Aktienhandels ein überraschend deutlicher Rückgang der Erträge.