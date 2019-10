Die Finanzwelt kann ein unheimlicher Ort sein: Pünktlich zu Halloween präsentiert Ihnen das Bond-Vigilantes-Team von M&G Investments sechs Grafiken zum Gruseln.

1 – Hochzinsanleihen: Vorsicht vor den Touristen

Wer auf der Suche nach einer anständigen Rendite ist, kommt am Markt für Hochzinsanleihen kaum vorbei. In diesem Jahr ging es dort bislang zweistellig nach oben: rund 12% in den USA und 9% bei Euro-Anleihen. Kein Wunder, dass auch Anleger, die normalerweise Investment-Grade-Anleihen bevorzugen, auf Bonität verzichten und einen Ausflug in die Welt der High Yields unternehmen.