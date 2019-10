Die K+S-Aktie startete am Montag fulminant in die neue Handelswoche. Durch den Anstieg bis auf 13,40 Euro konnte die 50-Tagelinie wieder erreicht werden. Dieser Widerstand war für die Bullen zunächst jedoch eine zu hohe Hürde. Es setzten Gewinnmitnahmen ein, die auch am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt wurden.

Im Vergleich zum Dienstag waren die neuerlichen Abschläge am Mittwoch in den ersten ... Weiterlesen