In der CDU ist, so liest man allerorten, ein „Machtkampf“ entbrannt. Der Begriff „Kampf“ mag zur Beschreibung von Personalfragen in der merkelistischen CDU allzu martialisch sein. Wirklich kämpfen, also etwas riskieren, will in dieser Partei nach 19 Jahren Merkel-Opportunismus kaum jemand mehr. Aber es stimmt schon, es brodelt. Das bestätigt jeder in der CDU, den

Der Beitrag AKK und Laschet: Szenario eines zweistufigen Machtwechsels nach Merkel erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.