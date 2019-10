Xi Jinping sei Dank, die Krypto-Jahresendrally kann beginnen!

Ich habe zuletzt an dieser Stelle stets geschrieben, dass November und Dezember zwei sehr gute Krypto-Monate sind und ich daher eine „Krypto-Jahresendrally“ erwarte. Schließlich konnte der Bitcoin (BTC) – als „Mutter aller Kryptowährungen“ – in acht von zehn Fällen (und den Bitcoin (BTC) als älteste Kryptowährung gibt es erst seit gut zehn Jahren, er erblickte am 3. Januar 2009 das Licht der Welt) in diesen beiden Monaten deutliche Kursgewinne verbuchen.

Die beiden einzigen Ausnahmen waren dabei die Jahre 2014 und 2018, wo es jeweils nach zuvor massiven Kursrallys (prozentual war jene in 2013 übrigens noch stärker als der „Hype“ im Jahr 2018!) zu größeren Gewinnmitnahmen kam. So erinnern wir uns wahrscheinlich ja alle bestens an den sogenannten „Krypto Winter“ im vergangenen Jahr. Da es jedoch im Laufe des Jahres 2019 keine solch exorbitanten Kursgewinne gab, sollte also eine Jahresendrally kommen.

Ich gebe gerne zu, dass auch ich zuletzt durchaus gewisse ... Weiterlesen