Im Mittelpunkt unseres alljährlichen Kapitalschutzreports steht der reale Vermögenserhalt. Und da geht es langsam um die Wurst, denn der Gesetzgeber will schon in Kürze das Fenster für anonyme Goldkäufe weitgehend schließen. Dennoch bleibt die Ausgangslage für Edelmetalle hochattraktiv, besonders mit Blick auf die kommenden Jahre. Lernen Sie nicht nur die solidesten Value-Investments in diesem Bereich kennen, sondern auch die spannendsten spekulativen Titel. Zusätzlich zeigen wir, wo heute schon Gold und Krypto miteinander verschmelzen und wie Sie davon profitieren können. Abgerundet wird das Ganze durch unseren beliebten Rundumschlag zu allen anderen Assetklassen unter dem Aspekt des Kapitalschutzes.

Goldverbot: Alles bedacht und trotzdem verloren?

Ein Blick in die Geschichte kann außerordentlich lehrreich sein: Wir analysieren, unter welchen Bedingungen Staaten in der Vergangenheit zum ultimativen Mittel eines Goldverbotes gegriffen haben und wie diese Verbote ausgestaltet waren. Auch wenn viele eine solche Maßnahme heute für undenkbar halten, das Glück bevorzugt bekanntlich jene, die vorbereitet sind.

Zinsen: Über Negativrenditen und andere Absurditäten

Nichts am Anleihemarkt ist noch so, wie es einmal war: Negative Renditen, inverse Zinsstrukturkurven und Spreads auf Rekordtiefs machen Zinsjägern das Überleben fast unmöglich. Obwohl sich selbst ein Ausnahmeinvestor wie Howard Marks kaum einen Reim auf diese Situation machen kann, sind seine Gedanken dazu äußerst lesenswert

Auswandern: Ländercheck für „Schutzsuchende“

Die Zahl der Deutschen, die ihrer Heimat den Rücken kehren, nimmt zu. Sie wäre vermutlich noch höher, wären klassische Auswanderziele nicht vielfach exotisch, nur mit stundenlangen Flugzeiten erreichbar oder durch hohe Hürden abgeschottet. Wir haben einige „naheliegende“ Länder wie Norwegen, Österreich, Dänemark, Großbritannien oder die Schweiz genauer unter die Lupe genommen und zeigen, auf welche Kriterien es ankommt.

