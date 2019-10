WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 19,31 Punkte oder 0,61 Prozent auf 3.171,21 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,09 Prozent, Dax /Frankfurt -0,22 Prozent, FTSE-100/London +0,34 Prozent und CAC-40/Paris +0,31 Prozent.

Der Handelstag an Europas Börsen verlief weitgehend ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abgewartet haben. Für Impulse bei einzelnen Werten sorgte in Wien aber die laufende Ergebnisberichtssaison.