Deutsche Telekom: Besteht Grund zur Panik?

Was vor fünf Tagen noch sehr gut und ansprechend aussah, wurde von den Bären anschließend in Schutt und Asche gelegt, denn seit ihrem Hoch vom 23. Oktober bei 16,25 Euro vollzieht die Aktie der Deutschen Telekom eine rasante Talfahrt. Auch in dieser Woche will der Verkaufsdruck nicht weichen. Die Aktie ermäßigte sich am Dienstag beinahe crashartig auf 15,60 Euro.

Am ... Weiterlesen