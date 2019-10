Amazon: Die langfristigen Perspektiven überzeugen die Anleger wieder

Verschnupft haben die Anleger im ersten Moment auf die in dieser Woche veröffentlichten Quartalszahlen der Amazon-Aktie reagiert. Weil der führende Online-Händler inzwischen wieder mehr in seine Zukunft investiert, fielen die Gewinne bescheidener aus als in den vorangegangenen Quartalen.

Inzwischen scheinen viele Anleger jedoch bemerkt zu haben, dass sich dieser Weg langfristig durchaus als der bessere erweisen könnte. Deshalb wurde die ... Weiterlesen