US-Anleihen legen zu - Fed signalisiert Zinspause

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der dritten Zinssenkung in den USA in diesem Jahr zugelegt. Vor allem Papiere mit längeren Laufzeiten verbuchten Gewinne.

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent reduziert. Gleichzeitig gab die Fed Signale für eine mögliche Zinspause.