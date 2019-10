Varta – von Rekord zu Rekord

Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien etwa für kabellose Kopfhörer beschleunigt das Wachstum des Batterieherstellers Varta. „Dafür investieren wir massiv in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten“, kündigte Vorstandschef Herbert Schein am Dienstag in Ellwagen an. So sollen nun zwischen 95 und 110 Millionen Euro statt den bisher geplanten 75 bis 90 Millionen Euro in die Erweiterung fließen. Wir haben in unserem Turbo-Trader am Mittwoch ein Turbo-Zertifikat auf Varta empfohlen – hier geht’s dorthin.

Was sagen die Analysten:

Die Commerzbank hat die Kaufempfehlung mit Ziel 108 Euro belassen. Der Batteriehersteller habe selbst seine überdurchschnittlichen Erwartungen einmal mehr getoppt, so Analyst Stephan Klepp. Mit Blick auf die neu vorgestellten kabellosen AirPods Pro von Apple dürfte sich die Story übertroffener Erwartungen und erhöhter Unternehmensziele im Schlussquartal fortsetzen, so Klepp.

Warburg Research hat das Kursziel von 45 auf 63 Euro angehoben, die Einstufung aber auf “Sell” belassen. Das starke Geschäft im Bereich Microbatteries habe seine Erwartungen übertroffen, so Analyst Robert-Jan van der Horst. Aber auch das höhere Kursziel liegt deutlich unter aktuellen Kursniveau.

Quelle: dpa-afx, eigene