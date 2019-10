Wirecard – wenn die Gerüchteküche brodelt…

Wirecard-Chef Braun erscheint nicht wie geplant auf dem größten Fintech-Kongress der Welt im November in Singapur. So weit, so unspektakulär, wäre da nicht die Gerüchteküche rund um Wirecard. Die Shortseller spekulieren und die Aktie schwächelt. Wir haben daher am Mittwoch in unserem Turbo-Trader zum Einstieg geblasen.