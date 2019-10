Ölpreise steigen leicht - Probleme an wichtiger US-Pipeline

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Händler verwiesen auf Probleme an einer für die USA wichtigen Ölpipeline. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,79 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 55,17 Dollar.

An der bekannten Keystone-Pipeline sind Berichten zufolge Probleme in Form eines Lecks aufgetreten. Die Leitung transportiert Rohöl von Kanada in die USA und dort zum großen Umschlagsplatz für Erdöl in Cushing. Ein Teil der Pipeline musste zur Untersuchung vorläufig geschlossen werden.

Die Zulieferprobleme stellten am Mittwoch veröffentlichte Lagerdaten in den Schatten. Nach Zahlen des US-Energieministeriums sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche stark gestiegen. Die Ölpreise waren daraufhin unter Druck geraten./bgf/jha/