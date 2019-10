Kurzfristig wird dem Kupferpreis ein weiterer Anstieg bis in den Bereich von grob 6.000 US-Dollar zugetraut. Von da an wird jedoch mit einem Rücksetzer zur Unterseite gerechnet, ein regelrechtes Verkaufssignal sowie eine Aktivierung der bärischen Flagge kommen hingegen erst unter einem Niveau von 5.700 US-Dollar zustande. In diesem Fall kann ein kurzfristiges Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MF8X9C mit einem Ziel an den Jahrestiefs von 5.536 US-Dollar erfolgen. Darunter dürfen sich Anleger auf Rücksetzer auf 5.400 US-Dollar einstellen, maximal jedoch auf 5.000 US-Dollar. Ein Kursanstieg über das Niveau von mindestens 6.065 US-Dollar würde die Sachlage merklich entspannen, größere Kaufsignale ließen sich hieraus aber noch nicht ableiten. Erst über der Marke von 6.275 US-Dollarwird mit einem nachhaltigen Trendwechsel gerechnet, dann könnte der Kupferpreis an 6.570 US-Dollar in einem ersten Schritt zulegen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: