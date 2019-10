Marsh & McLennan Cos – Unternehmensberatung mit fantastischen Zahlen – Grüßt die Aktie bald vom Allzeithoch?

Nach den sehr guten Quartalszahlen marschiert die Aktie mit Momentum richtung ATH!

Symbol: MMC ISIN: US5717481023

Rückblick: Mit der Marsh & McLennan Aktie wagen wir heute einen Blick in den Bereich der Unternehmensberater. Gegründet 1905 in Chicago von Henry W. Marsh und Donald R. McLennan, mauserte sich der Konzern in den letzten Jahren seit der Finanzkrise zu einem Anlegerliebling und legte satte 520 % Kursanstieg hin. MMC agiert global als Anbieter von Beratungsleistungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Humankapital und konnte so mit 57.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 15 Mrd. USD erzielen, was unter dem Strich zu einem Überschuss von 1,65 Mrd. USD führte. Auch mit den letzten Quartalszahlen veröffentlicht am 29.10.2019 konnte der Konzern überzeugen und präsentierte ein Umsatzwachstum zum Vorjahresquartal von 13,2 %. Anleger greiften daraufhin beherzt zu und schoben den Anteilsschein innerhalb von 2 Tagen bis an das Allzeithoch bei 103,40 USD.